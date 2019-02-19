Самарская ракета «Союз» доставит на борт МКС двоих туристов

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-19T11:41:21+03:00

Полет в космос должен состоятся до конца 2021 года

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Самарская ракета «Союз» доставит на Международную космическую станцию двоих туристов. Соответствующий контракт заключили госкорпорация «Роскосмос» и американская компания Space Adventure.

- Полет на борт станции состоится до конца 2021 года. Для полета туристов в космос будут созданы транспортный пилотируемый корабль «Союз МС» и ракета-носитель «Союз-2». Этим займутся РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», ЦЭНКИ и другие предприятия ракетно-промышленной отрасли, - сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Как отмечают представители госкорпорации, космическая техника будет создана на деньги туристов. Их имена пока не раскрываются.

ИСТОЧНИК KP.RU