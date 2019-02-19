В Самаре продлили время работы маршрутки № 229 до Зубчаниновки

СЕГОДНЯ 12:14 2019-02-19T12:22:29+03:00

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В Самаре после жалоб горожан решили продлить время работы маршрутки № 229, которая ходит от улицы Транзитной в Зубчаниновке до Центрального автовокзала.

- Почему жители Металлурга, 15 микрорайона, Крутых Ключей и Красной Глинки могут попасть домой после 23:00, а жители Зубчаниновки - максимум до 20:00?! Мы работаем где-то не там? Или мы олигархи, чтобы на такси ездить? - возмутились в Твиттере самарцы.

Как сообщили в департаменте транспорта Самары, теперь последняя маршрутка № 229 будет отправляться с площади Кирова в сторону поселка Зубчаниновка в 22:20. Здесь во внимание было принято время закрытия ТРК "Вива Лэнд" (22:00). Также чиновники добавили, что сейчас занимаются проработкой и других маршрутов в поселок Зубчаниновка.

ИСТОЧНИК KP.RU