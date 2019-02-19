2019-02-19T12:17:46+03:00
Туризм

Самарцев приглашают в морские путешествия по восточному Средиземноморью с заходом в «редкие» порты

Отправиться в такой эксклюзивный вояж можно практически круглогодично.
Евгения ВАСИНА
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Греция для россиян стала одним из любимых пляжных и экскурсионных направлений в ЕвропеГреция для россиян стала одним из любимых пляжных и экскурсионных направлений в Европе
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Тихая, уютная Греция, бережно сохраняющая свои вековые традиции, так близка россиянам по культуре. Каждый остров этой страны – как отдельное мини-государство – имеет свои законы, традиции и «лицо». Показать туристам некоторые из них наряду с «жемчужинами» Турции, Кипра, Египта и Израиля взялась компания Celestyal Cruises совместно со своим партнером в России Круизным центром «Инфофлот». Для самарцев стал доступен уникальный туристический продукт – морские путешествия по восточному Средиземноморью с заходом в «редкие» порты.

Сейчас на российском рынке два 10-палубных лайнера греческой компании – Celestyal Crystal и Celestyal Olympia, вмещающих около 1500 гостей каждый. Сравнительно небольшие габариты кораблей позволяют им заходить в особенные места, а туристам ощутить клубную атмосферу отдыха. Развлечения на борту в греческом духе.

Круизный центр «Инфофлот» предлагает комбинированные туры, в которые уже включены: прямой перелет из Москвы, встреча в аэропорту, проживание в отеле 4*, трансферы, «шведский стол», экскурсионные программы. По сути, деньги можно взять только на карманные расходы и сувениры.

- В рамках таких туров мы формируем русские группы. Во время всего путешествия туристов сопровождает сотрудник «Инфофлота». Кроме того, гости лайнера получают бортовую газету на русском языке, в ресторанах – русскоязычное меню. В настоящий момент можно выбирать из трёх вариантов туров, - подробно рассказал генеральный директор Круизного Центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.

Тур «Удивительная Греция» (первый вылет – 23 марта) рассчитан на 7 дней. Тур «Эгейская Одиссея» (первый вылет - 27 октября) рассчитан на 9 дней. И тур «Три континента» (первый вылет - 30 декабря 2019 года) захватывает Египет и Израиль. Подробнее о турах можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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