2019-02-19T12:42:07+03:00
Происшествия

В Самарской области разыскивают беременную похитительницу чужого кошелька

Попытки женщины снять деньги с украденных банковских карт попали на камеры видеонаблюдения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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На днях в полицию Отрадного обратилась 55-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее пропал кошелек с деньгами и банковскими картами, после чего ей начали приходить сообщения о попытках снять средства с карт.

- Было установлено, что неизвестный пытался снять деньги в банкомате в магазине на улице Нефтяников. Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. На записях видно, что это женщина, предположительно, беременная. Она пыталась подобрать пин-код к картам, но ей это так и не удалось, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас полицейские разыскивают подозреваемую. Приметы женщины: на вид 35-40 лет, светлые крашеные волосы. Была одета в темный пуховик с капюшоном, коричневую вязаную шапку, серый шарф-хомут, черные угги и черные лосины.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает об этой женщине, сообщить по телефонам: 8 (84661) 2-35-11, 02 (020, 102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

В Отрадном полицейские ищут беременную воровку чужих банковских карт .

ИСТОЧНИК KP.RU

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