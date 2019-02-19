На участке трассы М-5 в Самарской области восстановили движение транспорта
Речь идет об отрезке дороги с 834 по 1194 км
Движение открыли и для грузовиков, и для пассажирского транспортаФото: Архив "КП"
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Во вторник, 19 февраля, с 13 часов открыли движение транспорта на участке трассы М-5 "Урал" в Самарской и Ульяновских областях.
- Проезд по отрезку федеральной дороги с 834 по 1194 километра открыт и для грузового, и для пассажирского транспорта, - сообщили в пресс-службе ФКУ "Поволжуправтодор".
Как отмечают представители ведомства, участок трассы М-5 (986 километр) в районе Зеленовки, где произошло массовое ДТП, сейчас тоже открыт для движения. А вот подъездная дорога к Оренбургу все еще остается закрытой.
ИСТОЧНИК KP.RU