На участке трассы М-5 в Самарской области восстановили движение транспорта

СЕГОДНЯ 12:57 2019-02-19T13:06:10+03:00

Движение открыли и для грузовиков, и для пассажирского транспорта Фото: Архив "КП"

Речь идет об отрезке дороги с 834 по 1194 км

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 19 февраля, с 13 часов открыли движение транспорта на участке трассы М-5 "Урал" в Самарской и Ульяновских областях.

- Проезд по отрезку федеральной дороги с 834 по 1194 километра открыт и для грузового, и для пассажирского транспорта, - сообщили в пресс-службе ФКУ "Поволжуправтодор".

Как отмечают представители ведомства, участок трассы М-5 (986 километр) в районе Зеленовки, где произошло массовое ДТП, сейчас тоже открыт для движения. А вот подъездная дорога к Оренбургу все еще остается закрытой.

ИСТОЧНИК KP.RU