2019-02-19T13:27:24+03:00
Спорт

«Крылья Советов» обыграли датчан на сборах в Турции

У самарцев отличились Денис Ткачук и Антон Зиньковский
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцы обыграли датский клуб со счетом 2:1Самарцы обыграли датский клуб со счетом 2:1Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Во вторник, 19 февраля, в Белеке прошел первый контрольный матч «Крыльев Советов» в рамках заключительного сбора. Самарцы выступали против команды «Колдинг» из Дании.

Счет в матче открыл полузащитник «Крыльев» Денис Ткачук. Он поразил ворота датчан уже через шесть минут после начала игры. Еще один гол самарцам удалось забить во втором тайме. Мяч в ворота противника на 60 минуте отправил полузащитник Антон Зиньковский. А на 70 минуте пропустила гол уже самарская команда. У датчан отличился Йенсен. Больше до конца встречи ни одна из команд мячей так и не забила. В итоге матч закончился победой «Крыльев Советов» со счетом 2:1.

Через несколько часов самарцам предстоит провести второй контрольный матч. Их противником выступит латвийский клуб «Лиепая».

ИСТОЧНИК KP.RU

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