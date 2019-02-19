В Самаре на Кирова из-за протекающей крыши обвалился потолок

СЕГОДНЯ 14:29 2019-02-19T14:46:09+03:00

По словам местных жителей, они уже не раз жаловались на неисправность кровли

Изменить размер текста: A A

В Промышленном районе Самары произошло ЧП. Там в доме № 40 на проспекте Кирова обвалился потолок в одной из квартир. По словам местных жителей, виной тому, «забывчивость» коммунальщиков в плане очистки крыши от снега.

Снежная угроза сверху: в Самаре от лавин с домов страдают и гибнут люди, рушатся целые крыши 00:00 00:00

- Снег с крыши не чистили ни разу. С потолка текло постоянно. На жалобы никакой реакции - одни отписки. Дом 1952 года постройки, перекрытия в нем деревянные. Течет весь дом, по всему чердаку ведра стоят, - пожаловалась одна из жительниц Самары в соцсетях.

В квартире обвалился приличный кусок потолкаФото: vk.com

По словам женщины, владелец квартиры летом прошлого года обращался по поводу неисправности кровельного покрытия в Госжилинспекцию региона. В ответе ему сообщили, что до октября 2018 года управляющая компания должна будет устранить все недостатки. Однако сейчас уже февраль, а никакие ремонтные работы в доме так и не были проведены.

Как сообщили в администрации Промышленного района, в понедельник, 18 февраля, сотрудники УК выезжали по данному адресу, но не смогли встретиться со всеми собственниками жилья. В среду, 20 февраля, они должны вновь посетить квартиру и составить акт. Также в ситуации будут разбираться сотрудники отдела ЖКХ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Самары поехала крыша: под тяжестью неубранного снега рушатся навесы и кровли, а с потолка у горожан течет

Жалуются жители Самары и на текущие крыши, которые повредили горе-чистильщики, а снежные глыбы открыли охоту на горожан - уже есть первые жертвы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU