Дарья Касаткина проиграла Софии Кенин и вылетела с турнира в Дубае

СЕГОДНЯ 14:47 2019-02-19T14:47:59+03:00

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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Дубае после второго круга. Она уступила американке Софии Кенин. Матч длился 1 час и 40 минут и закончился со счетом 3:6, 6:2, 4:6.

Дарья Касаткина – 13-ая ракетка мира по версии Женской теннисной ассоциации. На турнире в Дубае она была посеяна под 11 номером. София Кенин выступала на турнире под 37 номером.

Напомним, в прошлом году Касаткина дошла до финала соревнований, где уступила Элине Свитолиной. В этом году призовой фонд турнира – 2,8 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU