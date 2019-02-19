С начала 2019 года в суды Самарской области пытались пронести почти 2,5 тысячи запрещенных предметов

СЕГОДНЯ 14:49 2019-02-19T14:49:01+03:00

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Ежедневно жители Самарской области пытаются пронести в здания судов различные запрещенные предметы, однако каждый раз их ловят приставы. Так, только с начала 2019 года сотрудники ФССП предотвратили пронос 2 тысяч 390 опасных вещей.

- Посетители судов пытаются пронести запрещенные предметы в карманах, сумках и в других личных вещах. Чаще всего это огнестрельное или травматическое оружие, электрошокеры, а также колюще-режущие предметы, - рассказали в УФССП по Самарской области.

По данным ведомства, с начала этого года были привлечены к административной ответственности по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов» уже 65 человек. Также был составлен 81 протокол в отношении граждан, которые препятствовали работе приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU