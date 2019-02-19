2019-02-19T15:08:44+03:00
Происшествия

В Самарской области задержали «продавца» сахара, который кинул на деньги двоих человек

Сейчас полицейские разыскивают других жертв мошенника
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Полицейские задержали 51-летнего жителя Чапаевска. Мужчину подозревают в серии «сахарных» афер в отношении жителей нескольких населенных пунктов Самарской области.

- Было установлено, что мужчина предлагал посетителям и работникам торговых точек купить мешки сахара по сниженной цене. Он получал от покупателей деньги, а затем отправлял их к запасному выходу из магазина. Там он обещал ждать своих клиентов уже с сахарным песком. Однако, когда покупатели приходили в указанное место, «продавца» там не было, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Одной из жертв мошенника стала пожилая жительница Куйбышевского района. Она лишилась 5 тысяч рублей. Еще одним пострадавшим от рук афериста стал работник торговой точки. Он отдал 8 тысяч рублей за 8 мешков сахара.

Полицейские предполагают, что задержанный мужчина может быть причастен еще к нескольким аналогичным преступлениям. В связи с этим всех, кто пострадал от рук этого человека, просят обращаться в ближайших отдел полиции или звонить по телефонам: 8 (846) 373-76-40 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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