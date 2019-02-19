2019-02-19T15:50:53+03:00
Общество

В Самарской области снизились цены на бензин и дизельное топливо

Разница цен за литр горючего по сравнению с началом февраля составляет от 4 до 24 копеек
Анастасия ФИЛАТОВА
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Больше всего цены снизились на дизельное топливоБольше всего цены снизились на дизельное топливоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области постепенно снижаются цены на топливо. Так, с 11 по 18 февраля в регионе немного уменьшилась стоимость всех марок бензина и дизельного топлива.

По данным Самарастата, средняя цена за 1 литр бензина АИ-92 на минувшей неделе составила 40,93 рубля, тогда как в начале февраля она равнялась 41,04 рубля. На несколько копеек уменьшилась и стоимость 1 литра бензина АИ-95 — с 44,57 до 44,43 рублей. А вот 1 литр бензина АИ-98 подешевел всего на 4 копейки. Его средняя цена на прошлой неделе составила 50,85 рублей.

Больше всего заметно снижение цены на дизельное топливо. Оно подешевело на 24 копейки. Сейчас средняя стоимость 1 литра дизеля составляет 46,88 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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