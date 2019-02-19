Стало известно, когда запустят автобус из Кошелев Парка до «Самара Арены»

СЕГОДНЯ 16:11 2019-02-19T16:11:18+03:00

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Этой весной в Самарской области планируют запустить новый межмуниципальный маршрут. Он свяжет микрорайон Кошелев Парк со стадионом «Самара Арена». Пустить автобусы по этому маршруту должны в конце марта.

- Поначалу интервал движения нового автобуса составит два раза в час. Его маршрут будет проходить через поселок Стройкерамика, Ракитовское и Волжское шоссе. Конечная остановка — возле разворотного кольца у стадиона «Самара Арена», где можно будет пересесть на трамвай, - поделились своими планами представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Также жители Кошелев Парка смогут пересесть там на другие автобусы. Для этого в районе пересечения Московского и Волжского шоссе будет предусмотрена остановка. По словам замглавы регионального минтранса Сергея Калинина, в дальнейшем в районе разворотного кольца трамваев будет создан полноценный транспортный узел. Возможно, там пустят новый трамвайный маршрут, а также сделают площадку у «Самара Арены» конечной точкой межмуниципальных автобусов, следующих из северный районов области.

ИСТОЧНИК KP.RU