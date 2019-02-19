2019-02-19T16:56:15+03:00
Общество

Снегу и сосулькам — бой: в Самаре вывели дополнительные бригады на очистку кровель

Коммунальщики работают в усиленном режиме в Самарском и Ленинском районах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре бросили все силы на борьбу со снегом и наледью на крышах домов. Во вторник, 19 февраля, на очистку кровель вывели 28 дополнительных бригад. Особое внимание уделяется скатным крышам. Всего их в городе 7083, большая часть из них относится к жилым домам.

- 58 бригад сегодня работают в Ленинском и Самарском районах. Там наиболее ветхий жилой фонд. Людей привлекли из 17 различных организаций. За сегодняшний день они должны почистить около 70 кровель, - рассказал замглавы управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Самары Сергей Мухранов.

По словам чиновника, из-за сильного ветра вначале коммунальщики чистят крыши малоэтажный домов, потом они приступят к работам на более высоких зданиях. В ближайшее время усилят меры по уборке снега и наледи с кровель и другие районы города.

Напомним, что очисткой крыш нежилых объектов должны заниматься собственники зданий, многоквартирных домов — управляющие компании, ТСЖ или ЖСК, а вот сбивать снежные шапки и сосульки с балконов и кондиционеров должны владельцы квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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