Житель Самары отправится колонию на три года за взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 17:59 2019-02-19T18:07:11+03:00

Мужчина хотел, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности за мошенничество, но ему не повезло

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Жителя Самары признали виновным в попытке дать взятку полицейскому. Ранее судимый Виталий Вишняков попался на мошенничестве и не придумал ничего лучше, чем обратиться к стражу порядка за помощью.

- Следователи выяснили, что мужчина передал сотруднику полиции 200 тыс рублей. Это произошло в стенах ОП №5 в Самаре. Эти деньги были частью оговоренной суммы, и предназначались в качестве взятки. В ответ Виталий Вишняков надеялся, что полицейский даст указания подчиненным и его не будут привлекать к уголовной ответственности за преступление, - объяснили в СУ СК РФ по Самарской области.

Однако, все пошло не по плану. Полицейский взятку брать не намеревался, а горе-взяточника буквально поймали с поличным. Теперь суд рассмотрел доводы следователей и прокуратуры, согласился с ними и мужчину на 3 года и 3 месяца отправят в исправительную колонию общего режима. В СУСКе подтвердили, что борьба с коррупцией является приоритетным направлением работы ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU