2019-02-19T18:07:11+03:00
Общество

Житель Самары отправится колонию на три года за взятку полицейскому

Мужчина хотел, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности за мошенничество, но ему не повезло
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Взяткодателю вынесли приговорВзяткодателю вынесли приговор
Изменить размер текста:

Жителя Самары признали виновным в попытке дать взятку полицейскому. Ранее судимый Виталий Вишняков попался на мошенничестве и не придумал ничего лучше, чем обратиться к стражу порядка за помощью.

- Следователи выяснили, что мужчина передал сотруднику полиции 200 тыс рублей. Это произошло в стенах ОП №5 в Самаре. Эти деньги были частью оговоренной суммы, и предназначались в качестве взятки. В ответ Виталий Вишняков надеялся, что полицейский даст указания подчиненным и его не будут привлекать к уголовной ответственности за преступление, - объяснили в СУ СК РФ по Самарской области.

Однако, все пошло не по плану. Полицейский взятку брать не намеревался, а горе-взяточника буквально поймали с поличным. Теперь суд рассмотрел доводы следователей и прокуратуры, согласился с ними и мужчину на 3 года и 3 месяца отправят в исправительную колонию общего режима. В СУСКе подтвердили, что борьба с коррупцией является приоритетным направлением работы ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водителя пришлось спасать: в Самаре "Рено" бросился под трамвай на Красноармейской
В Самарской области частично открыли движение по трассе М-5 на подъезде к Оренбургу
В Самаре пустят дополнительные автобусы на маршруте № 480
Снегу и сосулькам — бой: в Самаре вывели дополнительные бригады на очистку кровель
Выставка техники, прыжки с парашютами и салют: как пройдет День защитника Отечества в Самаре в 2019 году
Стало известно, когда запустят автобус из Кошелев Парка до «Самара Арены»
В Самарской области снизились цены на бензин и дизельное топливо
В Тольятти пенсионер получил условный срок за сбитого им насмерть пешехода
В Самарской области задержали «продавца» сахара, который кинул на деньги двоих человек
С начала 2019 года в суды Самарской области пытались пронести почти 2,5 тысячи запрещенных предметов
Дарья Касаткина проиграла Софии Кенин и вылетела с турнира в Дубае