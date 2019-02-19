В Самарской области частично открыли движение по трассе М-5 на подъезде к Оренбургу

СЕГОДНЯ 18:31 2019-02-19T18:33:42+03:00

Это произошло в 18.00 по самарскому времени

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В Самарской области частично открыли дорогу для проезда автомобилей на трассе М-5 "Урал" на границе Самарской и Оренбургской областей. Об этом сообщает ФКУ "Поволжуправтодор". Движение открыто с 18.00 по самарскому времени.

- Сейчас проезжать может транспорт с максимальной массой не более 3,5 тонн, - объяснили в ведомстве. - Проезд для фур до сих пор закрыт. Это касается участка дороги с 97 по 129 км в Нефтегорском и Алексеевском районах.

Виной этому - неблагоприятные погодные условия. Из-за снежных заносов затруднена очистка дороги, а большегрузные авто могут съезжать в кювет. Напомним, что накануне в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности. Всю ночь на дорогах боролись с сугробами и заносами. Были закрыты для движения многие участки трасс. В снежном плену оказывались заперты автомобилисты и пассажиры общественного транспорта. На трассах развернули пункты обогрева, работали и снегоуборочные машины и сотрудники МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU