В Самарской области частично открыли движение по трассе М-5 на подъезде к Оренбургу
В Самарской области частично открыли дорогу для проезда автомобилей на трассе М-5 "Урал" на границе Самарской и Оренбургской областей. Об этом сообщает ФКУ "Поволжуправтодор". Движение открыто с 18.00 по самарскому времени.
- Сейчас проезжать может транспорт с максимальной массой не более 3,5 тонн, - объяснили в ведомстве. - Проезд для фур до сих пор закрыт. Это касается участка дороги с 97 по 129 км в Нефтегорском и Алексеевском районах.
Виной этому - неблагоприятные погодные условия. Из-за снежных заносов затруднена очистка дороги, а большегрузные авто могут съезжать в кювет. Напомним, что накануне в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности. Всю ночь на дорогах боролись с сугробами и заносами. Были закрыты для движения многие участки трасс. В снежном плену оказывались заперты автомобилисты и пассажиры общественного транспорта. На трассах развернули пункты обогрева, работали и снегоуборочные машины и сотрудники МЧС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сугробы в 50 метров и фуры в кювете: в МЧС рассказали, как Самарская область пережила снежную ночь
По подтаявшему снегу не могли передвигаться даже снегоходы, а спасательные тракторы вязли в жиже. Сейчас в регионе уже установлен желтый уровень опасности (подробности)
"Нас с детьми высаживали в метель": пассажиров маршруток, пять часов стоявших в пробке под Тольятти, спасла от голода неизвестная женщина с пирожками
Дорогу занесло снегом, в области был объявлен "оранжевый уровень угрозы". Многие водители маршруток просто разворачивались и уезжали обратно
Дорогу в село Подстепки под Тольятти занесло снегом: транспорт блокирован, люди готовятся ночевать в белом плену
На помощь людям идет спецтехника, но стихия пока сильнее (подробности)
Под Тольятти из снежного плена вызволяли микроавтобус с 8 пассажирами
Дорожникам пришлось расчистить около 5 км, чтобы автобус смог продолжить движение (подробности)
Никуда не выезжайте: в Самарской области МЧС приготовились бороться с последствиями метели и снегопада
Экстренные службы приведены в режим повышенной готовности из-за оранжевого уровня опасности (подробности)
«Мы чуть не улетели по дороге»: жители Самары недовольны, что детей заставили идти в школу и сады в непогоду
Несмотря на штормовой ветер и снег, занятия в учебных заведениях не отменили (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU