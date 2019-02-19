В Самаре в школе №141 из-за прохудившейся крыши затапливает кабинет

СЕГОДНЯ 21:34 2019-02-19T21:34:37+03:00

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Жители Самары поделились фотографиями из школы №141, где после обильных снегопадов протекла крыша и с потолка полились реки воды. По данным очевидцев, протечка случилась в кабинете химии и биологии.

- Пока спасаются своими силами, положили тряпки на пол, собирают воду, а в коридоре через лужи прыгать приходится. Течь с потолка начало как раз после сильного снегопада, в понедельник, - рассказали очевидцы.

К сожалению, из-за воды отслаивается штукатурка. Родители опасаются, что это может угрожать здоровью детей.

Напомним, что в эти выходные жители города часто жаловались на протекающие крыши и "дырявые" потолки. Причем зачастую оказывалось, что виноваты в этом работники ЖКХ, которые неправильно чистили крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU