2019-02-19T22:30:28+03:00
Авто

"АвтоВАЗ" может создать новую прошивку блока управления, которая увеличит мощность авто с 1,8 литровым двигателем

Также она может помочь избавиться от тряски после 2000 оборотов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Новую прошивку должна получить VestaНовую прошивку должна получить Vesta
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Стало известно, что тольяттинский АвтоВАЗ намерен поработать над прошивкой блока управления, который устанавливают в Lada Vesta и XRay с новым двигателем 1,8 л.с. Такое обновление позволит увеличить мощность авто и избежать тряски при разгоне больше 2000 оборотов. Сейчас работа над прошивкой только начинается.

- Сейчас нет никакой официальной информации, эти данные исходят только от одного из дилерских салонов в Самаре, который утверждает, что данную прошивку уже в конце 2019 года можно будет протестировать, - пишут автомобильные СМИ.

Есть и другие новшества: так, "АвтоВАЗ" подумывает о новом программном обеспечении для системы управления пятиступенчатой коробкой передач. Тестируется это на Granta FL. Но обновленный робот появится и для Vesta и XRay. В этой прошивке будет спортивный режим, поддерживающий до 3500 оборотов в минуту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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