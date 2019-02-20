В Самаре будут судить железнодорожника, который за крупную взятку сдал в «аренду» своих подчиненных

СЕГОДНЯ 08:34 2019-02-20T08:34:52+03:00

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В Самаре предстанет перед судом главный инженер самарской дистанции пути ОАО «РЖД», которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.

- По версии следствия, железнодорожник получил от начальника участка одного из региональных предприятий 300 тысяч рублей. За эти деньги главный инженер обещал предоставить ему своих сотрудников и специальное оборудование для выполнения строительно-монтажных работ за это предприятие. По указанию начальника железнодорожников освободили от выполнения своих обязанностей и отправили для ремонта на участке перегона Чапаевск — Звезда, - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным правоохранителей, сотрудники железнодорожного предприятия должны были устранить недоделки, которые допустила организация-субподрядчик, в чьих интересах и передавалась взятка. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Правоохранители направили его на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Самары. Железнодорожнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU