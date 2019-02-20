«Крылья Советов» разошлись ничьей с латвийским клубом «Лиепая»

СЕГОДНЯ 08:50 2019-02-20T08:50:28+03:00

У самарцев гол забил Рохель, а у латвийцев отличился Додо Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Каждая из команд отличилась по одному голу

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Во вторник, 19 февраля, «Крылья Советов» провели второй контрольный матч на сборах в Турции. Противником самарской команды стал латвийский клуб «Лиепая». Команды обменялись по одному голу и разошлись ничьей.

Счет в матче открыли самарцы. На 27 минуте ударом головой примерно с 10 метров мяч в сетку ворот соперника отправил Рохель. Латвийская команда отыгралась спустя 5 минут. Ворота Рыжикова с нескольких метров поразил Додо. Во второй половине игры ни одной из команд больше голов забить не удалось. В итоге матч завершился со счетом 1:1.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующие матчи на турецком сборе «Крылья Советов» проведут в это воскресенье, 24 февраля. Им предстоит сразиться с казахскими клубами «Астана» и «Шахтер».

ИСТОЧНИК KP.RU