К концу рабочей недели в Самарской области потеплеет и пойдет мокрый снег

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-20T09:08:26+03:00

Небольшой и умеренный мокрый снег будет идти в Самарской области до выходных Фото: Архив "КП"

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Снег, который 19 и 20 февраля дал небольшую передышку жителям Самарской области, обещает вновь вернуться к концу рабочей недели. По данным синоптиков, он будет умеренный и мокрый.

- Во второй половине недели на север европейской части страны выйдет новый атлантический циклон, который будет формировать погоду и в Самарской области. Снова ожидаются снег, порывистый ветер и повышение температуры воздуха, - сообщили в Приволжском УГМС.

В среду, 20 февраля, существенных осадков не предвидится, а вот в ночь на четверг, 21 февраля, местами ожидается небольшой снег. Он продолжит идти с небольшой и умеренной интенсивностью и днем. Кроме того, ожидаются мокрый снег, слабый гололед и слабая метель. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха составит 0...-5°C.

В ночь на пятницу, 22 февраля, синоптики прогнозируют аналогичные погодные условия, только немного понизится температура воздуха: -3...-8 °C. Днем ожидаются небольшой и умеренный снег, мокрый снег, слабый гололед и метель. Будет дуть южный ветер 9-14 м/с. Воздух прогреется до 0...-5 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU