2019-02-20T09:33:44+03:00
Общество

В Самарской области алиментщика, «забывшего» о своих детях, отправили под арест на 15 суток

Мужчина задолжал своим дочерям 250 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Приставам пришлось двое суток дежурить в подъезде должника, чтобы изловить егоПриставам пришлось двое суток дежурить в подъезде должника, чтобы изловить егоФото: Архив "КП"
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В Самарской области привлекли к ответственности еще одного алиментщика. Сначала мужчину пытались вразумить с помощью обязательных работ, но, когда это не помогло, его решили отправить на 15 суток за решетку.

- Житель Кошкинского района задолжал двум своим несовершеннолетним дочерям 250 тысяч рублей. Так как он уклонялся от уплаты алиментов, то на него был составлен протокол. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ, но мужчина к ним так и не приступил. Поймать мужчину оказалось не просто, - рассказали в УФССП по Самарской области.

Застать дома должника приставам не удалось, поэтому они организовали круглосуточное дежурство в его подъезде. Домой он вернулся на вторые сутки. Приставы встретили мужчину и проводили в отдел. На алиментщика составили еще один протокол, в рамках которого ему назначили двухнедельный арест. Кроме того, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей», за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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