В Самаре застройщика ЖК на 18 км Московского шоссе подозревают в хищении 94 млн рублей дольщиков

СЕГОДНЯ 09:58 2019-02-20T10:01:37+03:00

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В Самаре назревает очередной скандал с обманутыми дольщиками. На этот раз проблемы обнаружились при строительстве дома на 18 км Московского шоссе. Застройщика объекта заподозрили в хищении денег дольщиков.

- Было установлено, что в 2016 году жительница Самары заключила с ООО «Строительная компания на Московском» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома и внесла в кассу более 1 млн рублей. Однако эта сумма на расчетный счет организации так и не попала, - рассказали в прокуратуре Самары.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Кроме того, выяснилось, что директор строительной компании Сергей Усачев является фигурантом уже нескольких уголовных дел о хищении денег дольщиков. Общая сумма ущерба составляет более 94 млн рублей. Сейчас строительство дома из-за отсутствия финансирования приостановили.

Сергею Усачеву уже избрали меру пресечения. Октябрьский районный суд Самары отправил его до 23 марта под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU