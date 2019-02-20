В Тольятти росгвардейцы поймали парня, который угнал у отчима «девятку»

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-20T10:16:12+03:00

Молодой человек решил покататься на чужом авто и попал под статью

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На днях на улице Льва Толстого в Тольятти произошло преступление. Там неизвестный угнал автомобиль ВАЗ-2109. Ловить злоумышленника пришлось сотрудникам Росгвардии, которые патрулировали Центральный район.

- Патрульные обнаружили похищенную машину на улице Мира. За ее рулем находился 19-летний молодой человек. Никаких документов на автомобиль у него при себе не было. Парень признался, что авто принадлежит его 35-летнему отчиму, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Молодого человека задержали. В отношении него в полиции возбудили уголовное дело по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)».

ИСТОЧНИК KP.RU