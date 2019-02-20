На тротуары Жигулевска начнут укладывать плитку, сделанную заключенными

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-20T10:35:30+03:00

Пока тротуарную плитку будут производить на нужды Жигулевска Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

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Заключенные исправительной колонии № 10, которая находится в поселке Волжский, освоили новое производство. Теперь они будут изготавливать тротуарную плитку для нужд муниципального учреждения Жигулевска.

- Плитку выпускают осужденные, которые получили профессиональное образование. Работают они в одном из цехов колонии с помощью собственного оборудования. Надеемся, что тротуарной плиткой заинтересуются и другие организации Самарской области. Тем более, что она будет востребована для реализации программы «Чистый город», - рассказал главный инженер УФСИН по Самарской области, полковник Александр Шестаков.

Отметим, что в ИК-10 также занимаются выпуском железобетонных блоков для жилищного строительства, ремонтом легковых автомобилей, а еще производством животноводческой и сельскохозяйственной продукцией.

ИСТОЧНИК KP.RU