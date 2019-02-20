В Тольятти призывника наказали рублем за уклонение от армии

СЕГОДНЯ 10:50 2019-02-20T10:50:30+03:00

Парня признали годным к службе, вот только попасть в армию он совсем не спешил Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Тольятти суд вынес приговор 24-летнему местному жителю, который обвинялся в уклонении от прохождения военной службы.

- Молодой человек состоял на учете в военном комиссариате Комсомольского и Центрального районов. В прошлом году его признали годным к службе. Молодому человеку вручили повестки с указанием даты отправки к месту службы, но в назначенный срок он так и не явился, - рассказали в прокуратуре Центрального района Тольятти.

Парень полностью признал свою вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. В итоге суд назначил ему штраф в 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU