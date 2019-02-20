2019-02-20T11:14:46+03:00
Спорт

С «Крыльев Советов» сняли запрет на регистрацию футболистов

Это сделали после рассмотрения апелляции клуба на заседании РФС
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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С «Крыльев Советов» сняли запрет на регистрацию футболистовС «Крыльев Советов» сняли запрет на регистрацию футболистовФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Российский футбольный союз снял с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию футболистов. Такое решение приняли после того, как рассмотрели апелляцию самарской команды на заседании РФС, говорится на официальном сайте футбольного союза.

Напомним, «КС» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов перед бывшим голкипером клуба Гиорги Лорией.

Кроме того, запрет на регистрацию футболистов сняли и с казанского «Рубина», у которого были долги перед Федором Кудряшовым и Сосланом Джанаевым.

Сейчас «Крылья Советов» находятся на сборах в Турции. В Россию они вернутся 1 марта, а уже 2 числа команда сыграет с «Локомотивом» в Москве в рамках РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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