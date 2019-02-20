«Лада» начала продавать билеты на плей-офф ВХЛ

СЕГОДНЯ 11:47 2019-02-20T11:47:47+03:00

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С 20 февраля начались продажи билетов на домашние игры «Лады» в рамках Кубка Петрова (плей-офф ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба. Владельцы абонеметнов смогут продлить их. Для этого нужно приехать в кассу на «Лада-Арену», предъявить пластиковую карточку абонемента и документ, который удостоверяет личность.

- Также владельцы сезонных абонементов могут приобрести билеты на два стартовых матча плей-офф 28 февраля и 1 марта на свои места. Пролонгировать абонемент или приобрести билеты на свои места можно будет в кассах ЛДС «Лада-Арена» с 20 по 28 февраля включительно. Для этого необходимо будет предъявить пластиковую карточку абонемента и документ, удостоверяющий личность, - говорится в сообщении.

Прейскурант цен на пролонгацию абонементов на домашние матчи «Лады» в рамках Кубка Петрова 2019:

Абонемент «VIP1» - 1000 рублей;

Абонемент «VIP2» - 800 рублей;

Абонемент «Стандарт» - 500 рублей.

Все невыкупленные абонементы поступят в продажу 28 февраля.

Кассы на «Лада-Арене» будут работать в будни с 10:00 до 20:00 и в выходные с 11:00 до 21:00 без обеда.

ИСТОЧНИК KP.RU