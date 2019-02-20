Жителей Самары зовут отметить день рождения ягуара Нуар

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-20T12:19:31+03:00

В этом году дикой кошке исполняется уже 9 лет

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В следующий понедельник, 25 февраля, в 14:00 в Самарском зоопарке пройдет праздник в честь дня рождения ягуара Нуар. В этом году ей исполняется 9 лет.

- Нуар родилась в 2010 году в Ленинградском зоопарке, а потом ее перевезли в Самару. Она имеет редкий черный окрас и относится к животным-меланистам. Дикая кошка уже четыре раза становилась мамой. В последний раз она принесла потомство от ягуара Кекса в 2017 году, - рассказали сотрудники Самарского зоопарка.

Жителей Самары зовут поздравить Нуар с днем рождения. Маленьких посетителей зоопарка ждут увлекательные викторины, конкурсы и подвижные игры, а вот саму именинницу — праздничное угощение.

ИСТОЧНИК KP.RU