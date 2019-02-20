2019-02-20T12:42:57+03:00
Общество

В Самаре прокуратура добивается блокировки двух роликов о зацеперах

Эти видео пропагандируют опасный способ передвижения на железнодорожном транспорте
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Приволжская транспортная прокуратураФото: Приволжская транспортная прокуратура
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Куйбышевская транспортная прокуратура обратилась в суд с исками о признании двух видеороликов, размещенных на YouTube, незаконными. Сотрудники надзорного ведомства требуют запретить их распространение, потому что они содержат информацию о зацеперах — молодых людях, которые катаются на вагонах поездов, цепляясь за поручни и лестницы.

- Ролики, которые пропагандируют смертельно опасный способ передвижения на железнодорожном транспорте, были выявлены в ходе мониторинга сети Интернет. Всего таким образом было обнаружено два видео, - рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуре.

В ближайшее время суд рассмотрит обращение сотрудников надзорного ведомства и примет соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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