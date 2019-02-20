В Самаре прокуратура добивается блокировки двух роликов о зацеперах
Куйбышевская транспортная прокуратура обратилась в суд с исками о признании двух видеороликов, размещенных на YouTube, незаконными. Сотрудники надзорного ведомства требуют запретить их распространение, потому что они содержат информацию о зацеперах — молодых людях, которые катаются на вагонах поездов, цепляясь за поручни и лестницы.
- Ролики, которые пропагандируют смертельно опасный способ передвижения на железнодорожном транспорте, были выявлены в ходе мониторинга сети Интернет. Всего таким образом было обнаружено два видео, - рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуре.
В ближайшее время суд рассмотрит обращение сотрудников надзорного ведомства и примет соответствующее решение.
ИСТОЧНИК KP.RU