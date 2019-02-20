Двигатель самарской ракеты «Союз-2» успешно прошел испытания на новом топливе

СЕГОДНЯ 13:12 2019-02-20T13:12:10+03:00

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В Самаре успешно завершились испытания первого серийного двигателя РД-108А для второй ступени ракеты «Союз-2», который будет работать на новом топливе — нафтил. Испытания проходили на стенде 1 испытательного комплекса «Винтай». Об этом сообщили в ПАО «Кузнецов».

- Переход на нафтил с керосина проводится в рамках модернизации ракеты «Союз-2» для запусков с космодрома Восточный. Ранее нафтил испробовали на третьей ступени ракеты, а вот пусков с использованием этого топлива на первой и второй ступенях «Союза» еще не было. Предполагается, что запуск «Союза-2» пройдет уже в 2019 году, - рассказали представители предприятия.

Отметим, что ракеты-носители «Союз» оснащаются двигателями типа РД-107/РД-108 с 1958 года. Все они выпускаются на заводе «Кузнецов». Каждая деталь и сам двигатель проходят трехступенчатый контроль качества. Их надежность составляет почти 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU