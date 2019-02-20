2019-02-20T13:33:48+03:00
Происшествия

В поселке Мехзавод на маленького мальчика рухнула глыба льда

Ребенку понадобилась помощь медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ребенок получил травму головы из-за падения на него глыбы льдаРебенок получил травму головы из-за падения на него глыбы льдаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Во вторник, 19 февраля, в Красноглинском районе Самары произошел новый случай травмирования снежной глыбой. На этот раз пострадал малолетний мальчик.

- Все произошло около дома № 2 в четвертом квартале поселка Мехзавод. С крыши дома на ребенка упала глыба льда. Он получил ушиб головы. Ему понадобилась помощь медиков, - рассказали очевидцы в соцсетях.

В администрации Красноглинского района информацию о травмировании мальчика из-за схода наледи подтвердили. Как сообщили чиновники, сейчас по факту произошедшего в отделе полиции № 8 проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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