В поселке Мехзавод на маленького мальчика рухнула глыба льда

СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-20T13:33:48+03:00

Ребенок получил травму головы из-за падения на него глыбы льда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 19 февраля, в Красноглинском районе Самары произошел новый случай травмирования снежной глыбой. На этот раз пострадал малолетний мальчик.

- Все произошло около дома № 2 в четвертом квартале поселка Мехзавод. С крыши дома на ребенка упала глыба льда. Он получил ушиб головы. Ему понадобилась помощь медиков, - рассказали очевидцы в соцсетях.

В администрации Красноглинского района информацию о травмировании мальчика из-за схода наледи подтвердили. Как сообщили чиновники, сейчас по факту произошедшего в отделе полиции № 8 проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самарской области следователи проводят проверки по 6 случаям схода снега с крыш на людей

В результате случившегося погибли две женщины, остальные получили различные травмы (подробности)

Появились фото с места гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

Кровля веранды не выдержала обилия выпавших осадков и обрушилась на женщину (подробности)

Следователи решат, кто виноват в падении снега с крыши на девочку и ее маму

Вопиющий случай произошел на ул. Куйбышева (подробнее)

В Самаре на Революционной снег упал с крыши дома на женщину, пострадавшую увезли с переломом позвоночника

Пока неизвестно, в каком состоянии она находится (подробнее)

В Самаре рухнул шатер восточного ресторана

Это случилось около рынка "Карван"(подробнее)

Под Самарой из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома

В ЧП никто не пострадал (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU