В поселке Мехзавод на маленького мальчика рухнула глыба льда
Во вторник, 19 февраля, в Красноглинском районе Самары произошел новый случай травмирования снежной глыбой. На этот раз пострадал малолетний мальчик.
- Все произошло около дома № 2 в четвертом квартале поселка Мехзавод. С крыши дома на ребенка упала глыба льда. Он получил ушиб головы. Ему понадобилась помощь медиков, - рассказали очевидцы в соцсетях.
В администрации Красноглинского района информацию о травмировании мальчика из-за схода наледи подтвердили. Как сообщили чиновники, сейчас по факту произошедшего в отделе полиции № 8 проводится проверка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Самарской области следователи проводят проверки по 6 случаям схода снега с крыш на людей
В результате случившегося погибли две женщины, остальные получили различные травмы (подробности)
Появились фото с места гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине
Кровля веранды не выдержала обилия выпавших осадков и обрушилась на женщину (подробности)
Следователи решат, кто виноват в падении снега с крыши на девочку и ее маму
Вопиющий случай произошел на ул. Куйбышева (подробнее)
В Самаре на Революционной снег упал с крыши дома на женщину, пострадавшую увезли с переломом позвоночника
Пока неизвестно, в каком состоянии она находится (подробнее)
В Самаре рухнул шатер восточного ресторана
Это случилось около рынка "Карван"(подробнее)
Под Самарой из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома
В ЧП никто не пострадал (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU