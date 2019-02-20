МЧС предупреждает: в Самарской области ожидается сильный ветер до 18 м/с

СЕГОДНЯ 13:54 2019-02-20T13:54:12+03:00

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В Самарской области вновь ожидается ухудшение погодных условий. В регионе поднимется сильный ветер с порывами до 15-18 м/с.

- С 19 часов среды, 20 февраля, до 19 часов четверга, 21 февраля на территории Самары и области будет облачно. Местами возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха по области ночью -5...-10 °С, днем 1...-4 °С, а в Самаре будет немного теплее: ночью -5...-7 °С, днем 1...-1 °С, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области просит жителей держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, ЛЭП и недостроенных зданий, лучше всего вообще не выходить из зданий. Автомобилистам сотрудники МЧС советуют быть внимательнее и осторожнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU