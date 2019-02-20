2019-02-20T14:10:40+03:00
Происшествия

В Жигулевске на заправке поймали безработную с n-метилэфедроном в карманах

Девушке грозит до 10 лет колонии за хранение запрещенного вещества
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Жигулевске полицейские задержали 25-летнюю местную жительницу, которую подозревают в хранении синтетического наркотика.

- Девушку задержали около одной из автозаправок Жигулевска. При досмотре во внутреннем кармане ее куртки полицейские нашли пакетик с веществом светлого цвета, а в кармане олимпийки — пакет с веществом темного цвета. Экспертиза показала, что изъятое вещество — n-метилэфедрон общей массой 1,385 грамма, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, девушка нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за похожее преступление. Она рассказала, что наркотик хранила без цели сбыта. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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