2019-02-20T14:23:14+03:00
Спорт

В пляжные «Крылья Советов» перейдут восемь игроков «Новатора»

Футболисты переберутся в Самару на правах аренды
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: bsrussia.comФото: bsrussia.com
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Пляжные «Крылья Советов» пополнятся 8-ю игроками подмосковного «Новатора». Вслед за главным тренером самарской команды Эмилем Джабаровым на берега Волги переедут вратари Дмитрий Яснов и Александр Емельянов и полевые игроки Андрей Котенев, Рустам Шахмельян, Иван Тетерин, Амадиус Виноградов, Артём Волошин и Артём Галенников. Об этом сообщает bsrussia.com со ссылкой на президента пляжных «КС» Евгения Храмова.

- После Мундиалито «Крылья Советов» проведут сбор в Москве, на котором вместе с игроками, перешедшими из «Новатора», будут работать и футболисты, выступавшие за «Крылья» в прошлом сезоне. Плюс просмотрим несколько самарских игроков, завершивших карьеру в большом футболе и желающих попробовать себя в «пляжке», - сказал Храмов.

По словам директора «Крыльев», пополнение из «Новатора» поможет самарцам быть конкурентоспособными в рамках финансовых возможностей.

- Если говорить предельно честно, то нужно четыре квалифицированных российских игрока, три сильных легионера и два стабильных вратаря. Тогда можно реально создать хорошую крепкую команду. С приходом ребят из «Новатора» мы получаем сразу несколько качественных и перспективных российских футболистов. Если у нас всё получится, то, возможно, область обратит внимание на «Крылья Советов» и станет ещё больше помогать финансово, - считает Евгений Храмов.

По его словам, если Самара претендует на проведение Суперфинала чемпионата России по пляжному футболу, то в городе нужна боеспособная команда, которая туда попадет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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