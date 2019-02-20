В Самарской области с 4 февраля изменился единый казначейский счет УФК
На него зачисляют налоги, сборы и обязательные платежи
В Самарской области с 4 февраля изменился единый казначейский счет УФКФото: Архив "КП"
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ИФНС России по Октябрьскому району Самары информирует налогоплательщиков о том, что с 04.02.2019 Единый казначейский счет УФК по Самарской области будет изменен.
Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории Самарской области, подлежат зачислению на Единый казначейский счет УФК по Самарской области:
до 04.02.2019 Банк получателя: Отделение Самара БИК: 043601001 Номер счета получателя: 40101810200000010001
после 04.02.2019 Банк получателя: Отделение Самара БИК: 043601001Номер счета получателя: 40101810822020012001.
ИСТОЧНИК KP.RU