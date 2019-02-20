СЕГОДНЯ 14:27 2019-02-20T14:27:40+03:00

В Самарской области с 4 февраля изменился единый казначейский счет УФК Фото: Архив "КП"

На него зачисляют налоги, сборы и обязательные платежи

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ИФНС России по Октябрьскому району Самары информирует налогоплательщиков о том, что с 04.02.2019 Единый казначейский счет УФК по Самарской области будет изменен.

Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории Самарской области, подлежат зачислению на Единый казначейский счет УФК по Самарской области:

до 04.02.2019 Банк получателя: Отделение Самара БИК: 043601001 Номер счета получателя: 40101810200000010001

после 04.02.2019 Банк получателя: Отделение Самара БИК: 043601001Номер счета получателя: 40101810822020012001.

ИСТОЧНИК KP.RU