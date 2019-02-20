В Отрадном грабитель не смог сорвать с пенсионерки серьги и «утешился» пакетом с булками

СЕГОДНЯ 14:33 2019-02-20T14:33:20+03:00

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В Отрадном полицейские разыскивают преступника, который напал на 61-летнюю женщину и попытался сорвать с нее золотые серьги.

- Пенсионерка шла из магазина, когда во дворе дома № 39а по улице Новокуйбышевской к ней подошел мужчина и попытался похитить украшения. Женщина закричала, и преступник не смог довести свой умысел до конца. Однако перед тем, как убежать в сторону ближайшего дома, он успел вырвать у своей жертвы из рук пакет с хлебобулочными изделиями, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерка запомнила нападавшего и передала его приметы полицейским. Со слов женщины, на ее украшения покусился мужчина в возрасте 28-30 лет и ростом около 170 см. Преступник худощав, имеет тонкие губы и большие глаза. На нем была одета темная одежда. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на грабеж, совершенный с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья».

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности или местонахождении преступника, сообщить об этом по телефонам: 8(846-61) 2-35-11 либо 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU