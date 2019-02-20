В Самарской области в марте впервые пройдет межрегиональный фестиваль снеговиков

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-20T14:58:02+03:00

Остается надеяться, что к началу марта снег в Самарской области еще не растает

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В селе Зольное Самарской области в этом году впервые пройдет межрегиональный фестиваль снеговиков. Он состоится 9 марта в рамках празднования Масленицы.

- Планируется, что днем участники фестиваля будут лепить фигуры из снега, а вечером возле каждого снеговика зажгут фонарики. Все эта композиция будет символизировать отступление морозов и почитание света и тепла, - рассказали в правительстве Самарской области.

Масленичные гулянья будут проходить на двух площадках: около ДК «Железнодорожников», где всех гостей праздника будут ждать угощения и горячие напитки, и внутри ДК, где запланированы мастер-классы для детей и взрослых. Также жители региона смогут побывать на горе Стрельной. Туда можно будет отправиться на снегоходах и шестиместных санях. Праздновать Масленицу в селе Зольное будут с 12 до 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU