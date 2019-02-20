2019-02-20T15:22:05+03:00
Спорт

После киберспортивного турнира на «Самара Арене» у организаторов пропали шесть геймпадов и диск FIFA 2019

Вместо футбольного симулятора в приставке нашли диск с игрой NHL
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Турнир по FIFA 2019 на «Самара Арене» прошел 16 февраля.Турнир по FIFA 2019 на «Самара Арене» прошел 16 февраля.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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У организатора киберспортивного турнира по FIFA 2019 на «Самара Арене» футбольного клуба «Крылья Советов» после соревнований пропали шесть геймпадов и диск с игрой FIFA. Об этом сообщили в официальной группе самарского клуба ВКонтакте.

- Уважаемые болельщики! Ещё раз благодарим всех за участие в турнире по киберфутболу! Вместе у нас получилось создать яркое событие, которое войдёт в историю «Самара Арены» и не только. К сожалению, во всей атмосфере праздника не обошлось и без ложки дегтя. У организаторов пропало шесть геймпадов и один диск с игрой FIFA (в приставке найден диск с хоккейной игрой), - говорится в сообщении.

Клуб напоминает болельщикам, что в зале «Самара Арены» вели видеосъемку с нескольких камер, и просит вернуть украденное. Иначе «КС» грозятся обратиться в полицию.

- Организаторы затратили много сил для проведения качественного мероприятия и надеются, что до пятницы, 22 февраля, включительно вещи будут возвращены по адресу: ул. Шушенская 50 А (КПП клубной базы). Участникам, вернувшим вещи, гарантируется анонимность, - подытожили к «Крыльях».

ИСТОЧНИК KP.RU

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