2019-02-20T15:23:18+03:00
Общество

Найти и обезвредить: в Самарской области спецназ уничтожил кочующие отряды «боевиков»

В учениях были задействованы беспилотники, пулеметы и гранатометы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
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В Самарской области военнослужащие соединения специального назначения провели тактико-специальные учения. Они уничтожили кочующие отряды «боевиков».

- Сначала военные провели воздушную разведку местности с помощью беспилотников «Гранат-4» и обнаружили несколько десятков групп условного противника. После этого разведчики отправились на бронеавтомобилях в район скопления боевиков и устроили засаду. Благодаря этому им удалось захватить секретные документы, - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

В учениях приняли участие около 500 военных и более 100 единиц военной и специальной техники. В рамках практических действий спецназ показал свои навыки и умения по стрельбе из автоматов АК-74, пулеметов «Печенег», гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-26 «Аглень».

В Самарской области военные уничтожили отряды "боевиков".

ИСТОЧНИК KP.RU

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