Найти и обезвредить: в Самарской области спецназ уничтожил кочующие отряды «боевиков»
В Самарской области военнослужащие соединения специального назначения провели тактико-специальные учения. Они уничтожили кочующие отряды «боевиков».
- Сначала военные провели воздушную разведку местности с помощью беспилотников «Гранат-4» и обнаружили несколько десятков групп условного противника. После этого разведчики отправились на бронеавтомобилях в район скопления боевиков и устроили засаду. Благодаря этому им удалось захватить секретные документы, - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
В учениях приняли участие около 500 военных и более 100 единиц военной и специальной техники. В рамках практических действий спецназ показал свои навыки и умения по стрельбе из автоматов АК-74, пулеметов «Печенег», гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-26 «Аглень».
В Самарской области военные уничтожили отряды "боевиков".
ИСТОЧНИК KP.RU