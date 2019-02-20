Найти и обезвредить: в Самарской области спецназ уничтожил кочующие отряды «боевиков»

СЕГОДНЯ 15:23 2019-02-20T15:23:18+03:00

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В Самарской области военнослужащие соединения специального назначения провели тактико-специальные учения. Они уничтожили кочующие отряды «боевиков».

- Сначала военные провели воздушную разведку местности с помощью беспилотников «Гранат-4» и обнаружили несколько десятков групп условного противника. После этого разведчики отправились на бронеавтомобилях в район скопления боевиков и устроили засаду. Благодаря этому им удалось захватить секретные документы, - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

В учениях приняли участие около 500 военных и более 100 единиц военной и специальной техники. В рамках практических действий спецназ показал свои навыки и умения по стрельбе из автоматов АК-74, пулеметов «Печенег», гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-26 «Аглень».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/693075" frameborder="0"></iframe> В Самарской области военные уничтожили отряды "боевиков".

ИСТОЧНИК KP.RU