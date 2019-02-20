«Решетка скоро провалится в ад»: в Самаре на Московском шоссе появилась новая колея

СЕГОДНЯ 15:38 2019-02-20T15:38:51+03:00

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Жители Самары обратили внимание на то, что на Московском шоссе стали появляться новые колеи. В частности, асфальт просел в районе пересечения с улицей Революционной.

- На Московском шоссе напротив остановки «Революционная» по направлению в город решетка все глубже и глубже в землю уходит. Скоро в ад уже провалится, - негодуют самарцы, отмечая, что эта проблема назрела давно — еще в сентябре прошлого года. Однако тогда никто устранять колею не стал.

Как сообщили представители компании «СамараТрансСтрой», которая выполняла работы по реконструкции магистрали, просадками асфальта дорожники смогут заняться только с наступлением положительной среднесуточной температуры воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU