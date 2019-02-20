Турнир ММА «Битва на Волге 10» пройдет на «Лада-Арене» в Тольятти

СЕГОДНЯ 15:48 2019-02-20T15:50:11+03:00

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Турнир по смешанным единоборствам «Битва на Волге 10» пройдет в Тольятти на «Лада-Арене» 14 апреля. Начнется мероприятие в 18:00.

В программе турнира бой двоюродного брата российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Омара с Арменом Гуляном. Оба бойца еще не проигрывали.

В со-главном бою вечера чемпион в легком весе Нурулло Алиев сразится с Максимом Труновым. В тяжелом весе заявлен бой Шамиль Абасов – Ризван Куниев.

На «Лада-Арену» выйдут и женщины. 14 апреля пройдет бой Заиры Дышековой против Марты Валичек из Польши.

ИСТОЧНИК KP.RU