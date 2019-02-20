Турнир ММА «Битва на Волге 10» пройдет на «Лада-Арене» в Тольятти
Он состоится 14 апреля
«Лада-Арена». Фото: vk.com/lada.arena
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Турнир по смешанным единоборствам «Битва на Волге 10» пройдет в Тольятти на «Лада-Арене» 14 апреля. Начнется мероприятие в 18:00.
В программе турнира бой двоюродного брата российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Омара с Арменом Гуляном. Оба бойца еще не проигрывали.
В со-главном бою вечера чемпион в легком весе Нурулло Алиев сразится с Максимом Труновым. В тяжелом весе заявлен бой Шамиль Абасов – Ризван Куниев.
На «Лада-Арену» выйдут и женщины. 14 апреля пройдет бой Заиры Дышековой против Марты Валичек из Польши.
ИСТОЧНИК KP.RU