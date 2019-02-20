Компания «АКОМ» вошла в топ-15 национального рейтинга «ТехУспех-2018»

СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-20T16:23:08+03:00

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Рейтинг проводится с 2012 года Российской Венчурной Компанией в партнерстве с Ассоциацией инновационных регионов России и НИУ "Высшая школа экономики". Он нацелен на поиск, мониторинг и продвижение перспективных быстрорастущих технологических компаний, которые обладают высоким потенциалом лидерства, как на российском, так и на глобальном рынке.При составлении рейтинга учитывались показатели оборота, темпов роста и инновационность продукции.

Заявки в 2018 году подали более 600 компаний, из которых только 129 стали участниками рейтинга. «АКОМ» занимает почетное 15 место среди крупных производителей с выручкой свыше 2 млрд. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU