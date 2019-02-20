Мимы, мастер-классы и выступления уличных театров: появилась программа зимнего фестиваля «Пластилиновый дождь»

СЕГОДНЯ 16:30 2019-02-20T16:33:25+03:00

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В эти выходные, 23 и 24 февраля, в Самаре состоится зимний фестиваль «Пластилиновый дождь». Морозить людей на улице не будут — все выступления артистов и мастер-классы пройдут в ТРК «Аврора». В рамках фестиваля будут работать четыре площадки: главная, музыкальная, малая и детская, где каждый гость мероприятия сможет найти для себя что-то интересное.

Программа фестиваля

23 февраля

Главная площадка

14:00 Шествие по площадкам фестиваля.

14:45 театр «Пластилиновый дождь» представит перфоманс «Лунная рапсодия».

15:30 театр «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга устроят перфоманс-шествие «Carnival».

16:00 выступление ансамбля народного танца Самарского государственного института культуры «Волжские узоры».

17:00 «Альметьевский уличный театр» устроит перфоманс-шествие «Хрумпики».

18:00 театр «Мимо Крокодил» из Санкт-Петербурга покажет спектакль «Путь и Шествие».

19:00 театр «Странствующие куклы господина Пэжо» выступит с перфоманс-шествием «Crazy crew».

19:30 театр светового перфоманса «Светлица» из Москвы покажет перфоманс «Звуки ночи».

Музыкальная площадка

С 14:30 до 19:30 выступления музыкальных коллективов: Jazz Time, Jazz kids, Sambara, Avenue Beat, Liberia, «Барабаны АШЕ», «Дайте Гремми», CODA BAND, Infinite Worlds, Shinkov jazz band, «Будем Знакомы» и Branky.

Малая площадка

14:30 показательные номера и мастер-классы от педагогов студии танца DNC и детского коллектива «PROдвижение».

16:30 шоу мыльных пузырей «Пузыринские».

17:30 мастер класс школы этнических барабанов «Барабаны Аше».

Детская площадка

14:30 развивающий театр сказки «Инфанта» покажет спектакль «Три поросенка».

15:15 творческое объединение «Шут» выступит с театрализованной игровой программой «Алатырь».

16:30 театр праздника «Дети солнца» покажет кукольный спектакль «Солнышко и снежные человечки».

17:30 развивающий театр сказки «Инфанта» выступит со спектаклем «Приключение Красной шапочки».

18:30 творческое объединение «Шут» покажет театрализованную игровую программу «Снежинка».

24 февраля

Главная площадка

14:30 театр «Пластилиновый дождь» устроит перфоманс-шествие «Между завтра и вчера».

15:00 танцевальный проект «PLЯSKI» покажет спектакль «Сердце с стране садов».

15:30 «Альметьевский уличный театр» устроит перфоманс-шествие «Хрумпики».

16:00 театр «Мимо Крокодил» из Санкт-Петербурга выступит со спектаклем «Будни волшебника»

17:00 театр «Пластилиновый дождь» покажет перфоманс «Из жизни аистов».

18:00 театр светового перфоманса «Светлица» из Москвы представит перфоманс «Звуки ночи».

19:00 театр «Странствующие куклы господина Пэжо» покажет спектакль «Принцесса Бомбилла».

Музыкальная площадка будет работать с 14:00 до 19:30. Там будут выступать следующие группы: «Босиком», «ПОDЗВЁЗDАМИ», Near Jazz, MarViSla, Los Samarianos, «Монокль», «Сабатаж», White Coffee, Aleksandra's band & «Американо», «Василий Походун Бэнд», Роман Кузнецов и LIFT.

Малая площадка

15:00 мастер-классы от педагогов танцевальной студии «Лето».

16:00 мастер-классы от педагогов школы танцев «Бруклин».

17:30 театр пантомимы «ГримАсы».

Детская площадка

14:00 детский музыкальный театр «Аленушка» «Jingle present»

14:15 творческое объединение «Шут» покажет театрализованную игровую программу «Снежинка».

15:30 научное шоу Федора Химика.

16:00 эстрадно-цирковое шоу «Арлекино».

17:00 развивающий театр сказки «Инфанта покажет спектакль «Дюймовочка».

17:30 творческое объединение «Шут» устроит театрализованную игровую программу «Алатырь».

18:30 шоу мыльных пузырей «Оля-Ля-шоу»

Также эти два дня на фестивале будут работать ресторанная аллея, базарная аллея, аллея художников, живые скульптуры, мимы, ходулисты, а также выставка стимпанк скульптуры.

ИСТОЧНИК KP.RU