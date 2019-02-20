Самарским ветеранам труда предпенсионного возраста будут платить ЕДВ из облбюджета

СЕГОДНЯ 16:51 2019-02-20T16:51:52+03:00

Деньги будут начислять не всем — только тем, чей доход меньше 21647 рублей

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Ветераны труда Самарской области предпенсионного возраста смогут получать ежемесячные денежные выплаты из регионального бюджета. Соответствующий законопроект был разработан по поручению губернатора Дмитрия Азарова.

- Было предложено сохранить право на ЕДВ тем ветеранам труда предпенсионного возраста, которые не получают пенсию и чей доход не превышает 21647,12 рублей. Для назначения этих выплат необходимо будет написать заявление и заполнить декларацию о доходах. Документы будут принимать в управлениях социальной защиты населения, - рассказали в областном правительстве.

В зависимости от оснований присвоения звания ветерана труда Самарской области размер выплаты будет варьироваться от 647 до 1213 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU