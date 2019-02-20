Самарским ветеранам труда предпенсионного возраста будут платить ЕДВ из облбюджета
Ветераны труда Самарской области предпенсионного возраста смогут получать ежемесячные денежные выплаты из регионального бюджета. Соответствующий законопроект был разработан по поручению губернатора Дмитрия Азарова.
- Было предложено сохранить право на ЕДВ тем ветеранам труда предпенсионного возраста, которые не получают пенсию и чей доход не превышает 21647,12 рублей. Для назначения этих выплат необходимо будет написать заявление и заполнить декларацию о доходах. Документы будут принимать в управлениях социальной защиты населения, - рассказали в областном правительстве.
В зависимости от оснований присвоения звания ветерана труда Самарской области размер выплаты будет варьироваться от 647 до 1213 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU