2019-02-20T18:33:52+03:00
Спорт

Девушки-боксеры из Самарской области завоевали 6 медалей на чемпионате ПФО

Из них одна высшей пробы, три серебряные и две бронзовые
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: минспорт СОФото: минспорт СО
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В Пермском крае прошло первенство и чемпионат Приволжского федерального округа по боксу среди девушек. Спортсменки из Самарской области привезли домой шесть медалей. Из них одна – высшей пробы. Завоевала ее Арина Голубцова, сообщает министерство спорта региона.

Еще три медали – серебряные. Они на счету Марины Мироновой, Ксении Евдокимовой и Галины Лезиной. У Никиты Энговатовой и Владлены Безлаповой по «бронзе».

Арина Голубцова. Фото: минспорт СО

Арина Голубцова. Фото: минспорт СО

- Неслабый слабый пол! В Пермском крае состоялось первенство и чемпионат ПФО по боксу среди девушек. Боксерши нашей спортшколы «Ринг» завоевали 6 медалей. Арина Голубцова - золото. Марина Миронова, Ксения Евдокимова, Галина Лезина - серебро. Никита Энговатова, Владлена Безлапова – бронза, - говорится в Твиттере минспорта СО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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