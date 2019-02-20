Борьба с онкологией и бережливая поликлиника: Дмитрий Азаров рассказал, как в Самарской области уже выполняют поручения президента

СЕГОДНЯ 19:13 2019-02-20T19:14:31+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Напомним, церемония оглашения Послания прошла днем в среду, 20 февраля. В выступлении Владимир Путин затронул темы здравоохранения, помощи многодетным семьям, поддержки индивидуального жилищного строительства и т.д.

- Отдельно президент уделил внимание сфере здравоохранения, в частности проекту «Бережливая поликлиника». Сегодня Самарская область активно включилась в эту работу. Мы поставили для себя очень жесткие, амбициозные задачи по переходу здравоохранения на принцип бережливой поликлиники, - отметил Дмитрий Азаров.

Кроме того, в регионе планируют запустить 12 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснастить стационарные отделения онкодиспансеров, а также отменить возрастной ценз программы «Земский доктор».

Без внимания в Самарской области не оставят и многодетные семьи.

- Хочу отметить, что в этом Послании было очень много решений прямого действия в социальной сфере, - считает Дмитрий Азаров. - Думаю, что во многом определяющим для развития нашей страны станет ряд решений, принятых президентом, по поддержке многодетных семей. Это и расширение категорий получателей ежемесячной государственной помощи, и увеличение сумм поддержки по уходу за ребенком-инвалидом, это и снижение налоговой нагрузки для семей с детьми, это и полное освобождение от налогов шести соток земельных участков, владельцами которых являются многодетные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU