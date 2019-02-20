2019-02-20T19:39:43+03:00
Общество

Тарифы на тепло и горячую воду в Самарской области с 1 июня вырастут на 3%

Об этом стало известно во время заседания губдумы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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С лета платить за тепло и горячую воду жители Самарского региона будут большеС лета платить за тепло и горячую воду жители Самарского региона будут большеФото: Архив "КП"
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В Самарской области с 1 июля тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 3%. Об этом стало известно на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды в самарской губернской думе.

- С 1 июля 2019 года тарифы вырастут на 3%. С 1 января 2019 года действуют следующие тарифы для ПАО «Т Плюс» - 1172 рубля/Гкал (для Центрального и Комсомольского района Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска); 1258 рубля/Гкал (для Автозаводского района Тольятти); для АО «ПТС» (которое распределяет тепловую энергию в Самаре) – 1361 рубль/Гкал, - говорится в сообщении.

При этом руководитель департамента ценового и тарифного регулирования региона Алена Гаршина отметила, что «ПТС» выполнило не все взятые на себя обязательства, однако это не касается тарифных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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