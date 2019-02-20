В Самаре суд не стал выпускать на свободу экс-главу департамента строительства Сергея Рубакова

СЕГОДНЯ 20:21 2019-02-20T20:23:49+03:00

Свою вину бывший чиновник признал только в посредничестве во взяточничестве

Приговор Ленинского районного суда – 4 года лишения свободы и миллионный штраф – вступил в силу

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Самарский областной суд оставил без изменений приговор, который вынесли бывшему руководителю департамента архитектуры и строительства Самары Сергею Рубакову в суде Ленинского района. В среду, 20 февраля, состоялась апелляционная коллегия, где рассматривали жалобы адвокатов экс-главы депстроя. Таким образом, приговор суда вступи в законную силу.

Напомним, Сергея Рубакова приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 17,6 млн рублей. Его задержали в июне 2017 года при получении денег от директора ГУП «Стройконтроль» Реналя Мязитова. По версии следствия, 2,5 млн рублей чиновник должен был передать сотруднику УФСБ, который обещал помочь Мязитову избежать уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU