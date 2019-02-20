В Самаре во дворе дома в снегу застряла машина реанимации

СЕГОДНЯ 21:11 2019-02-20T21:11:01+03:00

Как долго медики вызволяли автомобили из снежного плена, не сообщается. Фото: скриншот с видео

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В Самаре вечером в среду, 20 февраля, в одном из дворов около телецентра в снежную ловушку попали машины реанимации и скорой помощи. Они не смогли проехать по внутридворовой дороге и увязли в рыхлом снегу. Откапывать автомобили пришлось медикам. Видео происшествия выложил в интернет местный житель.

В Самаре во дворе дома застряла машина реанимации.

- Это происходит не в первый раз, - отмечает автор видео. – А тракторы вместо того, чтобы чистить [дорогу], просто проезжают здесь с поднятым ковшом. Надеюсь, из-за бездействия ПЖРТ «Октябрьский» не случится несчастье.

Как долго медики вызволяли автомобили из снежного плена, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU