Хоккейная «Лада» на выезде разгромила ХК «Тамбов»

СЕГОДНЯ 08:19 2019-02-21T08:21:10+03:00

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В среду, 20 февраля, в Тамбове прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным одноименным клубом и тольяттинской «Ладой».

Счет в мачте был открыт только в третьем периоде. На 44 минуте первую шайбу в ворота противника забросил нападающий «Лады» Максим Кутявин. Однако уже на 48 минуте хозяева ледового поля забросили ответную шайбу. У них отличился Роман Кривошеев. На 57 минуте матча тольяттинцам удалось вырваться вперед. Еще одно очко «Ладе» принес Андрей Сигарев. На 59 минуте приумножил преимущество своей команды Алексей Мастрюков. Точку же в матче на последней минуте поставил нападающий «Лады» Николай Владимиров. В итоге встреча закончилась победой тольяттинской команды со счетом 1:4.

По итогам этой игры «Лада» занимает 5 место в турнирной таблице. Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч команда проведет в пятницу, 22 февраля, в Воронеже. Ее противником станет ХК «Буран».

ИСТОЧНИК KP.RU